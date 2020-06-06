{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетболист Хайнс назвал переход в "Милан" новым необходимым вызовом в карьере

В среду "Милан" объявил о подписании контракта с Хайнсом, до этого американец выступал за ЦСКА, где играл с 2013 года

ТАСС, 6 июня. Бывший центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс назвал переход в итальянский баскетбольный клуб "Милан" новым необходимым вызовом. Комментарий 33-летнего американца приводит пресс-служба ЦСКА.

В среду "Милан" объявил о подписании контракта с Хайнсом, соглашение рассчитано на два года. До этого американец выступал за ЦСКА, где играл с 2013 года.

На эту тему

"Для меня это было очень трудное решение, Москва и ЦСКА за прошедшие семь лет стали домом, - сказал Хайнс. - Но на данном этапе карьеры мне нужен новый вызов, и я его получил после приглашения "Милана". Это возможность для меня оказаться в иной среде, в новой команде, но в то же время и сыграть с партнерами, которых уже знаю, - Серхио Родригесом, Владимиром Мицовым, а также вернуться к тренеру, у которого я уже играл, - Этторе Мессине. Этот вызов нужен мне, чтобы сделать новый шаг в карьере".

В сезоне-2018/19 Хайнс стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и "Олимпиакосом") и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Шесть раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Баскетбольный клуб "Милан" основан в 1930 году. Он 28 раз становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Евролигу (1966, 1987, 1988).

ММА
Рабаданов: в состоянии Абдулманапа Нурмагомедова нет положительной динамики
Отец чемпиона UFC по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Читать полностью