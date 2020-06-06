Баскетболист Хайнс назвал переход в "Милан" новым необходимым вызовом в карьере

В среду "Милан" объявил о подписании контракта с Хайнсом, соглашение рассчитано на два года. До этого американец выступал за ЦСКА, где играл с 2013 года.

"Для меня это было очень трудное решение, Москва и ЦСКА за прошедшие семь лет стали домом, - сказал Хайнс. - Но на данном этапе карьеры мне нужен новый вызов, и я его получил после приглашения "Милана". Это возможность для меня оказаться в иной среде, в новой команде, но в то же время и сыграть с партнерами, которых уже знаю, - Серхио Родригесом, Владимиром Мицовым, а также вернуться к тренеру, у которого я уже играл, - Этторе Мессине. Этот вызов нужен мне, чтобы сделать новый шаг в карьере".

В сезоне-2018/19 Хайнс стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и "Олимпиакосом") и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Шесть раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Баскетбольный клуб "Милан" основан в 1930 году. Он 28 раз становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Евролигу (1966, 1987, 1988).