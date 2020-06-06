Тесты футболистов и персонала "Галатасарая" на коронавирус дали отрицательный результат

ТАСС, 6 июня. Тесты на коронавирус игроков, тренерского штаба и персонала турецкого футбольного клуба "Галатасарай" дали отрицательный результат. Об этот сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу стамбульской команды.

23 апреля главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сообщил, что у него обнаружен коронавирус. 15 апреля 66-летний специалист объявил, что вылечился от недуга. Сообщений о случаях заражения коронавирусом среди игроков не поступало.

Чемпионат Турции по футболу был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды провели по 26 матчей из 34 запланированных. Турнир будет возобновлен 12 июня. "Галатасарай" находится на третьем месте в чемпионате, набрав 50 очков и отставая на три балла от "Трабзонспора" и "Башакшехира", которые занимают первое и второе места соответственно в турнирной таблице.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Турции зафиксировано более 169 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 4,5 тыс. человек умерли.