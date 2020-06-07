Диксон выиграл первый этап серии IndyCar, старт которой был отложен из-за коронавируса

ТАСС, 7 июня. Новозеландский автогонщик Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing стал победителем первого этапа североамериканской гоночной серии IndyCar, который прошел на трассе в Форт-Уэрте (штат Техас).

39-летний Диксон одержал 47-ю победу в карьере и четвертую на трассе в Форт-Уэрте. Второе место занял француз Симон Пажено из команды Penske. Его партнер по команде, действующий победитель серии американец Джозеф Ньюгарден стал третьим.

Изначально первый этап был запланирован на 15 марта на трассе в Санкт-Петербурге (штат Флорида), но из-за пандемии коронавируса старт сезона несколько раз откладывался.

Соревнования в Форт-Уэрте были организованы без зрителей, этап вместо нескольких дней прошел за одни сутки, в которые были включены тренировки, квалификация и гонка. Дистанция гонки была сокращена с 248 кругов до 200.

Диксон является пятикратным чемпионом серии IndyCar. Он побеждал в 2003, 2008, 2013, 2015 и 2018 годах. В новом сокращенном сезоне IndyCar запланировано 14 этапов. Следующий этап пройдет на трассе в Индианаполисе (штат Индиана) 4 июля.