Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры

ТАСС, 7 июня. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

"Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за волшебные воспоминания, это было удивительное путешествие", - написал 31-летний Макгрегор, прикрепив фото с матерью на одном из чемпионских поединков ирландца.

Макгрегор не в первый раз объявляет о завершении карьеры. Впервые ирландец выступил с подобным заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В последний раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи. Макгрегор и Нурмагомедов уже встречались в октагоне, тогда россиянин победил ирландца удушающим приемом в третьем раунде.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).