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Летние олимпийские виды спорта

Российские шпажисты начнут сбор на "Озере Круглом" 16 июня

Это решение принято по инициативе спортсменов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию на шпагах начнет сбор на "Озере Круглом" 16 июня, такое желание выразили сами спортсмены. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Ильгар Мамедов.

"На "Озеро Круглое" заедут мужская и женская команды шпажистов, - сообщил Мамедов. - Это делается по инициативе самих спортсменов, никто никого не заставлял. Сначала они испытают на себе все прелести работы на сборах в таких условиях, потом поделятся этим опытом с остальной командой, которая пока тренируется самостоятельно".

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Летние олимпийские виды спорта
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