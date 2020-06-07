Игры чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Матчи первого и второго дивизионов чемпионата Испании по футболу, проведение которых в ближайшее время возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса, начнутся с минуты с минуты молчания в память о жертвах заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сезон в высшем дивизионе возобновится 11 июня, в первом матче после паузы встретятся "Севилья" и "Бетис". Турнир во втором дивизионе продолжится 10 июня матчем между "Райо Вальекано" и "Альбасете", прерванным из-за оскорблений фанатами хозяев украинского форварда гостей Романа Зозули. Встреча проходила 15 декабря, команды доиграли до перерыва при счете 0:0, после этого футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле на вторую половину встречи.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона, набрав 58 очков после 27 игр. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков после 27 игр), на третьем - "Севилья" (47 очков после 27 матчей).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Испании зафиксировано более 240 тыс. случаев заражения, умерли более 27 тыс. человек.