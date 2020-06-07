СМИ: "Краснодар" может приобрести футболиста юношеской сборной Бразилии

ТАСС, 7 июня. Российский футбольный клуб "Краснодар" может приобрести нападающего юношеской сборной Бразилии (до 17 лет) Таллеса Магно. Об этом сообщает портал Netvasco.

Магно является воспитанником бразильского клуба "Васко де Гама". 17-летний нападающий имеет опыт выступлений за главную команду клуба, проведя в ее составе два матча. Действующий контракт Магно рассчитан до 31 декабря 2022 года, по данным портала Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в €4,5 млн.

Магно провел шесть игр в составе юношеской сборной Бразилии, забив три мяча.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. Первый матч после вынужденной паузы "Краснодар" проведет 21 июня - на своем поле против московского "Динамо". В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место, набрав 41 очко после 22 матчей.