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Сборные по футболу

Украинская ассоциация футбола решила продлить контракт с главным тренером сборной Шевченко

Новое соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2022 года
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко Мария Фролова/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
© Мария Фролова/ТАСС

ТАСС, 7 июня. Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение продлить контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Решение о продлении контракта с 43-летним специалистом было принято на заседании исполкома УАФ в рамках конгресса организации. Действующий контракт Шевченко был рассчитан до 31 июля 2020 года.

Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года. Под его руководством команда провела 33 матча, в которых одержала 19 побед, девять раз сыграла вничью и пять раз проиграла. В 2018 году Шевченко смог вывести сборную Украины в элитный дивизион (Лига А) Лиги наций.

Будучи игроком "Милана", Шевченко получил "Золотой мяч" в 2004 году. В составе этого клуба он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. Выступая за лондонский "Челси", Шевченко стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а в составе киевского "Динамо" пять раз выиграл чемпионат Украины и трижды Кубок Украины.

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