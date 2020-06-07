Футболист "Спартака" Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к команде на сборе

ТАСС, 7 июня. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к команде, которая находится на тренировочном сборе на базе в подмосковной Тарасовке. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Тест на коронавирус, который сдал Бакаев 21 мая, дал положительный результат, после этого футболист был помещен на домашний карантин. На этой неделе полузащитник сдал два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Отмечается, что в воскресенье после сдачи теста на выносливость на беговой дорожке Бакаев занимался на базе команды по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.