Глава "Урала": клубы могут обеспечить безопасность болельщиков в сезоне-2019/20 в РПЛ

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) способны обеспечить безопасность зрителей при организации оставшихся матчей Тинькофф - РПЛ сезона-2019/20. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%. Окончательное решение по поводу присутствия зрителей примут местные власти. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт ранее сообщил ТАСС, что власти региона должны согласовать с "Уралом" проведение матча 23-го тура с "Рубином" 20 июня на "Екатеринбург-Арене" в присутствии болельщиков.

"У нас есть еще две недели до матча, и все решится, как я думаю, на следующей неделе, пускать ли зрителей или нет. Думаю, 10% зрителей, это 3,5 тыс., на таком стадионе можно разместить, чтобы они не соприкасались друг с другом, соблюдать все меры предосторожности. Думаю, мы и другие клубы смогут обеспечить безопасность своих болельщиков", - сказал Иванов.

Розыгрыша билетов на матч с "Рубином" не планируется, отметил глава клуба. "Будет 3,5 тыс. владельцев абонементов. Нужно, чтобы все знали, что если ты покупаешь абонемент, то у тебя будет приоритетное право на посещение всех матчей", - подчеркнул он.

Ранее креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев рассказал ТАСС, что на общем собрании лиги в пятницу предложил показывать матчи оставшихся восьми туров чемпионата бесплатно, отметив, что у канала есть такая возможность. Большинство матчей турнира показывает канал субхолдинга "Матч" "Матч Премьер". Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре, контракт премьер-лиги с телеканалом был заключен в июле 2018 года на четыре года. По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год.

"Было предложение показывать все оставшиеся матчи на общедоступных каналах. Конечно, клубы будут терять в деньгах, если все игры будут показываться бесплатно, но я не думаю, что все матчи можно показать на "Матч ТВ". Какие-то матчи можно показывать на общедоступных каналах, а какие-то - на платных. Есть болельщики, которые могут с удовольствием заплатить за трансляцию", - сказал Иванов.