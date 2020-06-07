"Аугсбург" и "Кёльн" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 7 июня. "Аугсбург" на своем поле сыграл вничью с "Кёльном" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Автором первого мяча стал нападающий "Кёльна" Антони Модест, отметившийся точным ударом на 86-й минуте. Защитник "Аугсбурга" Филип Макс сравнял счет на 88-й минуте. Нападающий "Аугсбурга" Флориан Нидерлерхнер не забил пенальти на 26-й минуте.
"Кёльн" не может победить в шести матчах подряд в чемпионате Германии - три поражения и три ничьи. В очном противостоянии "Кёльн" не обыгрывал "Аугсбург" с 30 октября 2011 года, когда победил в домашнем матче со счетом 3:0. После этого "Аугсбург" выиграл пять раз, и еще шесть раз встречи завершались вничью.
"Кёльн" находится на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков после 30 игр. "Аугсбург" располагается на одну строчку ниже, имея 32 очка после 30 матчей. В следующем туре "Кёльн" 13 июня дома сыграет с берлинским "Унионом". "Аугсбург" 14 июня встретится в гостях с "Майнцем".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|30
|22
|4
|4
|90-30
|70
|2
|Боруссия Д
|30
|19
|6
|5
|81-35
|63
|3
|Лейпциг
|30
|16
|11
|3
|75:32
|59
|4
|Боруссия М
|30
|17
|5
|8
|57-36
|56
|5
|Байер
|30
|17
|5
|8
|56-40
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|12
|9
|9
|42-36
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|12
|7
|11
|42-50
|43
|8
|Фрайбург
|30
|11
|8
|11
|39-41
|41
|9
|Герта
|30
|10
|8
|12
|43:51
|38
|10
|Шальке
|30
|9
|11
|10
|35-47
|38
|11
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|5
|15
|49-55
|35
|12
|Кельн
|30
|10
|5
|15
|47-57
|35
|13
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|41-57
|32
|14
|Унион
|30
|9
|5
|16
|35-53
|32
|15
|Майнц
|30
|9
|4
|17
|39-62
|31
|16
|Фортуна
|30
|6
|10
|14
|33-60
|28
|17
|Вердер
|30
|6
|7
|17
|30-63
|25
|18
|Падерборн
|30
|4
|8
|18
|33-62
|20