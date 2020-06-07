"Аугсбург" и "Кёльн" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 7 июня. "Аугсбург" на своем поле сыграл вничью с "Кёльном" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

Автором первого мяча стал нападающий "Кёльна" Антони Модест, отметившийся точным ударом на 86-й минуте. Защитник "Аугсбурга" Филип Макс сравнял счет на 88-й минуте. Нападающий "Аугсбурга" Флориан Нидерлерхнер не забил пенальти на 26-й минуте.

"Кёльн" не может победить в шести матчах подряд в чемпионате Германии - три поражения и три ничьи. В очном противостоянии "Кёльн" не обыгрывал "Аугсбург" с 30 октября 2011 года, когда победил в домашнем матче со счетом 3:0. После этого "Аугсбург" выиграл пять раз, и еще шесть раз встречи завершались вничью.

"Кёльн" находится на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков после 30 игр. "Аугсбург" располагается на одну строчку ниже, имея 32 очка после 30 матчей. В следующем туре "Кёльн" 13 июня дома сыграет с берлинским "Унионом". "Аугсбург" 14 июня встретится в гостях с "Майнцем".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.