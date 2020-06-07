Безуглов назвал возможное лишение лицензии Клюгина соответствующим положению ВФЛА

Пресс-служба ВФЛА сообщила в четверг, что пять тренеров по легкой атлетике, работавших с более чем одним дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил спортсменом на протяжении двух последних лет, могут быть лишены тренерских лицензий. В их число вошли Сергей и Виктория Клюгины, тренировавшие в свое время Ивана Ухова и Светлану Школину, которые были дисквалифицированы зимой 2019 года за нарушения антидопинговых правил, случившиеся в 2012-2013 годах.

"Есть положение о лицензировании, принятое ВФЛА. Там все черным по белому прописано, и это положение нельзя не выполнять. Оно прошло юридическую экспертизу, и до сего момента вопросов ни у кого не вызывало, - отметил Безуглов. - Там все четко прописано и по механизму отзыва лицензий за ранее совершенные нарушения - это раздел о тренерском лицензировании 4.1.4".

"Бюро президиума ВФЛА всем тренерам отправило письма, где попросило дать разъяснения, которые помогли бы дать всестороннюю оценку всем нюансам их дел. Сергей Клюгин на него ответил, и все упомянутые в его ответном письме тезисы будут учтены. Так что сейчас и говорить нечего, идет работа согласно действующему положению. Он может, как и все остальные тренеры, в режиме видеосвязи присутствовать на следующем заседании бюро во вторник, где будут подробно рассмотрены все имеющиеся дела. Только после этого будут приняты какие-либо решения", - подчеркнул вице-президент ВФЛА.