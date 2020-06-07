Во втором дивизионе чемпионата Англии выявили два новых случая заражения коронавирусом

ТАСС, 7 июня. Два новых случая инфицирования коронавирусом выявлено в клубах Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

Тестирование прошли 1179 игроков и сотрудников клубов. Имена заразившихся и их клубная принадлежность не приводятся, отмечается, что случаи были зафиксированы в двух разных клубах. Это тестирование стало четвертым и заключительным.

Тестирования проводились два раза в неделю. В общей сложности коронавирус был выявлен у 14 человек. Ранее "Халл", "Блэкберн" и "Фулхэм" сообщали, что представители их клубов были инфицированы.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс". 31 мая лига объявила, что сезон возобновится 20 июня при разрешении на проведение игр местных властей.