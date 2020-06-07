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Футбол в России

РФС уже более года работает над ребрендингом организации

Заместитель генерального секретаря Максим Митрофанов считает, что результат должен устроить болельщиков

ТАСС, 7 июня. Российский футбольный союз (РФС) уже более года ведет работу по ребрендингу организации. Об этом в эфире радиостанции "Маяк" рассказал заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), директор по развитию организации Максим Митрофанов.

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"Такая работа ведется. Ее возглавляет и координирует комитет по маркетингу. Этот процесс является фундаментальным, он идет более года, и результат должен устроить всех болельщиков", - сказал Митрофанов.

Два года назад ребрендинг провела Российская премьер-лига. В мае РФС объявил о принятии маркетинговой стратегии в отношении второго и третьего по силе дивизионов. 

По словам Митрофанова, часть членов комитета по маркетингу сочла, что система названий лиг не очень понятна и стоит вернуться к советскому варианту. "Дан старт обсуждению этого вопроса и анализа. После этого комитет обратится в исполком", - отметил Митрофанов.

В советское время элитный дивизион назывался высшей лигой, а второй по рангу - первой лигой. 

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