РФС уже более года работает над ребрендингом организации

ТАСС, 7 июня. Российский футбольный союз (РФС) уже более года ведет работу по ребрендингу организации. Об этом в эфире радиостанции "Маяк" рассказал заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), директор по развитию организации Максим Митрофанов.

"Такая работа ведется. Ее возглавляет и координирует комитет по маркетингу. Этот процесс является фундаментальным, он идет более года, и результат должен устроить всех болельщиков", - сказал Митрофанов.

Два года назад ребрендинг провела Российская премьер-лига. В мае РФС объявил о принятии маркетинговой стратегии в отношении второго и третьего по силе дивизионов.

По словам Митрофанова, часть членов комитета по маркетингу сочла, что система названий лиг не очень понятна и стоит вернуться к советскому варианту. "Дан старт обсуждению этого вопроса и анализа. После этого комитет обратится в исполком", - отметил Митрофанов.

В советское время элитный дивизион назывался высшей лигой, а второй по рангу - первой лигой.