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Футбол в России

Дорофеев: "Локомотив" наберет оптимальную форму к первому матчу РПЛ после паузы

Полузащитник отметил, что все футболисты команды рады возобновлению тренировочного процесса

ТАСС, 8 июня. Московский "Локомотив" наберет оптимальную форму к матчу 23-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга". Такое мнение выразил полузащитник столичной команды Никита Дорофеев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Во вторник РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона чемпионата страны по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля. "Локомотив" примет "Оренбург" 21 июня.

"Мы рады, что работа возобновилась. Был перерыв в течение двух месяцев. Все очень довольны, мы получаем удовольствие от футбола. Думаю, команда подойдет в оптимальной форме к первому официальному матчу после карантина и будет показывать свой лучший футбол", - сказал Дорофеев.

В воскресенье "Локомотив" провел контрольный матч против "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:1.

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание петербургского "Зенита" составляет девять очков.

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