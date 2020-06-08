CIES: цена самого дорогого футболиста мира Мбаппе за время пандемии снизилась до €259 млн

ТАСС, 8 июня. Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает занимать первую строчку в списке самых дорогостоящих футболистов мира. Об этом сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, трансферная стоимость 21-летнего Мбаппе за полгода снизилась на €6 млн и теперь составляет €259 млн. Контракт игрока с парижским клубом завершается в 2023 году. В текущем сезоне Мбаппе отыграл 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

Далее в десятке самых дорогостоящих игроков расположились четыре представителя Англии - Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (€194 млн), Джейдон Санчо из "Боруссии" (€179 млн), Трент Александр-Арнольд (€171) из "Ливерпуля" и Маркус Рэшфорд (€152 млн) из "Манчестер Юнайтед", следом идут египтянин Мохамед Салах (€144 млн) и сенегалец Садио Мане (€139 млн) из "Ливерпуля", француз Антуан Гризманн (€136 млн) из "Барселоны", канадец Альфонсо Дэвис (€133 млн) из "Баварии" и англичанин Гарри Кейн (€118 млн) из "Тоттенхэма".

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси расположился на 21-м месте списка (€100 млн), форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - на 70-м месте (€62 млн), став самым возрастным игроком в топ-100. Португальскому нападающему в феврале исполнилось 35 лет.