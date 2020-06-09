СМИ: стал известен предварительный календарь матчей плей-офф НБА

Руководство НБА 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20, приостановленного из-за коронавируса. Регулярный чемпионат стартует 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений Disney World, который расположен в Орландо (штат Флорида, США).

ТАСС, 9 июня. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила предварительный календарь матчей сезона, который возобновится в формате плей-офф из 22 команд. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

Каждая команда сыграет по восемь матчей для определения номера посева, они пройдут с 31 июля по 15 августа. Если занявший девятое место клуб будет отставать от расположившегося на восьмой строчке конкурента менее чем на четыре победы, то между ними проведут очное противостояние - эти встречи при необходимости состоятся 16 и 17 августа. Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.

В список участников вошли по восемь команд каждой конференции, которые на момент остановки розыгрыша находились в зоне плей-офф. Среди них значатся "Лос-Анджелес Лейкерс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Денвер", "Юта", "Оклахома", "Хьюстон", "Даллас" и "Мемфис" (Западная конференция), а также "Милуоки", "Торонто", "Бостон", "Майами", "Индиана", "Филадельфия", "Бруклин" и "Орландо" (Восточная конференция). Сезон продолжат и клубы, отстающие от зоны плей-офф не более чем на шесть побед. В этот список вошли "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс" (Западная конференция), а также "Вашингтон" (Восточная конференция).

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.