СМИ: футболист "Локомотива" Мариу заинтересован в переходе в "Марсель" до конца июня

ТАСС, 9 июня. Выступающий на правах аренды за российский "Локомотив" португальский полузащитник Жоау Мариу заинтересован в переходе во французский "Марсель" до конца текущего месяца. Об этом заявил скаут Бастьен Кордолеани, комментарий которого приводит портал Inter News.

По информации Кордолеани, 27-летний игрок контактировал с главным тренером "Марселя" Андре-Виллашем-Боашем, который известен в России по работе с петербургским "Зенитом".

"Интерес "Марселя" очень серьезный, клуб уже провел переговоры с футболистом, Мариу тоже заинтересован. Несмотря на то, что контракт Мариу с "Интером" рассчитан еще на два года, клуб не особо заинтересован в услугах футболиста и готов отпустить его в аренду в "Марсель", если французский клуб будет платить зарплату. Если "Марсель" сумеет договориться с "Интером", то сделка будет закрыта к концу июня", - рассказал Кордолеани.

В сезоне-2019/20 Мариу провел 15 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи. Помимо "Интера", полузащитник выступал за английский "Вест Хэм" и португальские "Спортинг" и "Виторию Сетубал". Вместе со "Спортингом" Мариу стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии.

В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.