Дюков воздержался при голосовании за регламент Кубка России по футболу

Во вторник стало известно, что полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге. В заявлении РФС отмечено, что в регламенте на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20, когда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе.

"Что касается голосования, думаю, вы уже в курсе, что в целом исполком поддержал при одном члене исполкома против и нескольких воздержавшихся. Я тоже воздержался, - сказал Дюков. - Если говорить о том регламенте, который действовал, ему требовалась корректировка. В этой ситуации мы были вынуждены ее внести".

"Это было еще несколько месяцев назад, шли консультации с "Зенитом" и "Спартаком". Этот вариант не был поддержан. У каждого клуба было свое понимание того, что было написано в регламенте и того, где должен состояться матч", - добавил Дюков.

В другом полуфинале подмосковные "Химки" встретятся с победителем четвертьфинального матча между екатеринбургским "Уралом" и ярославским "Шинником", который не состоялся в марте из-за неготовности поля в Ярославле и должен пройти в один из дней с 23 по 25 июня. Полуфинальные матчи запланированы на 18-19 июля. Финал турнира должен пройти 25 июля в Екатеринбурге.