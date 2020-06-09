РФС 10 июня проведет совещание с Минспортом, Роспотребнадзором и МВД по проведению игр РПЛ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) примет участие в совещании с министром спорта РФ, представителями Роспотребнадзора и МВД РФ, которое состоится 10 июня и будет посвящено возобновлению матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

"РФС вышел на правительство РФ с рядом предложений, которые могли бы помочь клубам (речь идет о получении финансовой поддержки - прим. ТАСС). Обсуждение продолжается, пока рано давать какие-то комментарии. Если говорить о медицинском регламенте (ношении масок и необходимости их снимать для идентификации болельщиков), то завтра будет совещание с Матыциным (министром спорта РФ - прим. ТАСС), Роспотребнадзором и МВД. Оно будет приурочено к возобновлению РПЛ, и думаю, что решение будет найдено", - сказал Дюков.

Первый матч РПЛ после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится 19 июня.