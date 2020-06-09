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Футбол в России

РФС не будет разбирать высказывание Федуна в адрес арбитра Вилкова

Владелец "Спартака" остался недоволен решением провести полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не намерен проводить разбирательство в отношении владельца московского "Спартака" Леонида Федуна за высказывание в адрес арбитра Михаила Вилкова. Об этом на пресс-конференции сообщил глава РФС Александр Дюков.

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Исполком РФС во вторник принял решение о проведении полуфинального матча Олимп - Кубка России "Спартак" - "Зенит" в Санкт-Петербурге. Недовольный этим решением Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что осталось назначить на этот матч арбитра Вилкова, и "тогда все у них ("Зенита" - прим. ТАСС) будет хорошо".

"Не вижу нарушений договоренностей (на воздержание от критики в адрес судей - прим. ТАСС) в словах Федуна о Вилкове, - сказал Дюков. - Понятно, что эти слова на грани. Со своей стороны не собираюсь инициировать разбирательство".

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