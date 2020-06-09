Федеральные тренировочные базы приняли 360 спортсменов для прохождения сборов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. На федеральных тренировочных базах в настоящий момент проходят сборы 360 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

В конце марта Минспорт закрыл все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое", с 1 июня открылось еще несколько баз.

На данный момент на базах "Новогорск" и "Озеро Круглое" организована подготовка по восьми видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, шорт-трек, фигурное катание, баскетбол 3х3, плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. На базе "Юг-Спорт" в Кисловодске тренируются фигуристы, в Сочи - представители парусного спорта. Тренировочная база "Ока" (Тульская область) приняла для подготовки конькобежцев.

Базы будут вести свою деятельность в закрытом режиме с соблюдением необходимых мер безопасности до особого распоряжения. Отмечается, что в июне тренировочный процесс будет организован по 25 видам спорта для 1 105 членов сборных команд России, среди которых 870 спортсменов по летним олимпийским видам спорта, 167 - по зимним олимпийским видам спорта, 42 - по паралимпийским видам спорта и 26 по неолимпийским видам спорта.