Хоккеист "Питсбурга" Малкин номинирован на "Билл Мастертон Трофи"

ТАСС, 9 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин вошел в список претендентов на награду "Билл Мастертон Трофи". Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной ассоциации хоккейных авторов, которая вручает данный приз.

"Билл Мастертон Трофи" - награда, которая ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею. От каждой команды выдвигается по одному кандидату. Российские хоккеисты ни разу не становились лауреатами премии.

Малкин провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с "Питтсбургом" он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Малкин является обладателем "Колдер Трофи" (2007), "Конн Смайт Трофи" (2009), "Арт Росс Трофи" (2009, 2012), "Харт Трофи" (2012). Также на счету 33-летнего нападающего две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Малкин в текущем сезоне провел 55 матчей, забросил 25 шайб и отметился 49 голевыми передачами.