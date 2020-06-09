Исполком РФС утвердил смену юридического лица ФК "Ротор"

ТАСС, 9 июня. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил смену юридического лица волгоградского клуба "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание исполкома РФС состоялось во вторник. Ранее генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский сообщил ТАСС, что клуб сменил юридическое лицо с ГАУ (государственное автономное учреждение - Прим. ТАСС) на АНО (автономная некоммерческая организация), в настоящее время команда проходит лицензирование для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"В соответствии с "Требованиями по обеспечению целостности соревнований при осуществлении процедур замены клуба - участника профессиональных соревнований", разрешить ГАУ ВО "СК "Ротор" (Волгоград) начать процедуру замены клуба - участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований, - говорится в сообщении. - Поручить бюро исполкома РФС в случае успешного прохождения ГАУ ВО СК "Ротор" (Волгоград) процедуры замены клуба - участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований, указанных в пункте 1 настоящего постановления, завершить процедуру по замене клуба - участника профессиональных соревнований".

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть в РПЛ.

Также исполком РФС утвердил включение в состав судейского комитета организации трех членов - Ринга Дьордя, Сергея Зуева и Юрия Баскакова.