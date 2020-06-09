UFC проведет в июле четыре турнира на "Бойцовском острове" в Абу-Даби

ТАСС, 9 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о проведении четырех турниров UFC Fight Island, которые пройдут в июле на острове Яс в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На острове, который находится в Абу-Даби, запланированы четыре турнира 11, 15, 18 и 25 июля.

В пределах 25 кв. км будет создана зона повышенной безопасности, которая будет включать в себя арену, отель, тренировочные залы и обеденные помещения. Зона безопасности будет доступна лишь для бойцов, тренеров, сотрудников UFC и другого персонала, а также сотрудников острова Яс, работа которых необходима для обеспечения функционирования объектов. Поединки будут проводиться без зрителей, октагон будет расположен на пляже.

Глава UFC Дэйна Уайт заявлял о желании организовать соревнования на отдельном острове во время пандемии коронавируса еще в апреле. По его идее, проведение боев на острове будет более безопасным с эпидемиологической стороны. "Инфраструктура, которую мы строим, предоставит бойцам уникальные возможности, каких не было раньше - на территории острова будут находиться арена, корпус для частных тренировок и октагон. "Бойцовский остров" - это опыт, который никто из нас никогда не забудет", - приводит слова Уайта пресс-служба UFC.

Новое соглашение между Департаментом культуры и туризма Абу-Даби и UFC было подписано в 2019 году. 7 сентября прошлого года был проведен первый турнир в рамках нового соглашения, в главном бою вечера россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, одержав победу удушающим приемом над американцем Дастином Порье.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В ОАЭ зафиксировано более 39 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 300 человек умерли.