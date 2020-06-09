Поединок за титул UFC в легчайшем весе Ян - Альдо пройдет 11 июля

ТАСС, 9 июня. Поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо пройдет 11 июля на "Бойцовском острове". Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит телеканал ESPN.
Во вторник UFC объявил о проведении в июле четырех турниров на острове Яс в Абу-Даби. Первый из них - UFC 251 - состоится 11 июля.
.@danawhite revealed details on "Fight Island" for #UFC251 on July 11. @espnmma— First Take (@FirstTake) June 9, 2020
Yas Island in Abu Dhabi
Octagon on the beach
Private training, hotel facilities
Three title fights pic.twitter.com/V6Fk3N80fw
"Мы организовали в этом карде следующие бои: Камару Усман (США) - Гилберт Бёрнс (Бразилия), Александр Волкановски (Австралия) - Макс Холлоуэй (США), Петр Ян - Жозе Альдо, Джессика Андраде (Бразилия) - Роуз Намаюнас (США) и Аманда Рибас (Бразилия) - Пейдж Ванзант (США)", - рассказал Уайт.
Ранее портал MMA Junkie сообщал, что 11 июля российский боец Шамиль Абдурахимов встретится с французом Сирилем Ганом.