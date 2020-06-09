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ММА

Поединок за титул UFC в легчайшем весе Ян - Альдо пройдет 11 июля

Бой состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251
Петр Ян AP Photo/John Locher
Описание
Петр Ян
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 9 июня. Поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо пройдет 11 июля на "Бойцовском острове". Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Во вторник UFC объявил о проведении в июле четырех турниров на острове Яс в Абу-Даби. Первый из них - UFC 251 - состоится 11 июля.

"Мы организовали в этом карде следующие бои: Камару Усман (США) - Гилберт Бёрнс (Бразилия), Александр Волкановски (Австралия) - Макс Холлоуэй (США), Петр Ян - Жозе Альдо, Джессика Андраде (Бразилия) - Роуз Намаюнас (США) и Аманда Рибас (Бразилия) - Пейдж Ванзант (США)", - рассказал Уайт.

Ранее портал MMA Junkie сообщал, что 11 июля российский боец Шамиль Абдурахимов встретится с французом Сирилем Ганом.

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ММА
UFC проведет в июле четыре турнира на "Бойцовском острове" в Абу-Даби
Бои пройдут 11, 15, 18 и 25 июля
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