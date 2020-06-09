Поединок за титул UFC в легчайшем весе Ян - Альдо пройдет 11 июля

ТАСС, 9 июня. Поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо пройдет 11 июля на "Бойцовском острове". Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Во вторник UFC объявил о проведении в июле четырех турниров на острове Яс в Абу-Даби. Первый из них - UFC 251 - состоится 11 июля.