СМИ: поединок за титул UFC между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 19 сентября

ТАСС, 9 июня. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести поединок между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи 19 сентября. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo .

Титульный бой планируется провести на турнире UFC 253. Ранее глава организации Дэйна Уайт заявлял о возможности проведения поединка в сентябре. Место проведения турнира пока не определено.

Изначально бой планировалось провести в июле.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения. В активе Нурмагомедова, которому тоже 31 год, 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил.