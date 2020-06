Исполком МОК обсудит ход подготовки к перенесенной на 2021 год Олимпиаде в Токио

ТАСС, 10 июня. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) проведет заочное совещание, посвященное подготовке к предстоящим Играм. Главной темой обсуждения станет организация летней Олимпиады в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Повестку дня члены исполкома МОК обсудят в формате видеоконференции. Заседание продлится около трех часов. На нем координационные комиссии организации и оргкомитеты трех ближайших Олимпийских игр представят обновленные отчеты. Речь также идет о зимних Играх 2022 года в Пекине и летних соревнованиях 2024 года в Париже.

Членам МОК будет представлен отчет рабочей группы Here We Go, которая занимается решением трудностей, возникших в связи с переносом Игр в Токио. Она была создана в конце марта, когда решили отложить на год проведение Олимпиады в японской столице.

В мае организация выделила на поддержку олимпийского движения $800 млн. $150 млн из них пойдут международным федерациям и национальным олимпийским комитетам. Старт Играм в Токио будет дан 23 июля 2021 года, церемония их закрытия состоится 8 августа.

Исполком МОК также может дать оценку итогам расследования независимой комиссии Ричарда Макларена о деятельности прежнего руководства Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). В ее отчете говорится о царившей в организации масштабной коррупции, когда ее возглавлял бывший член МОК венгр Тамаш Аян. Речь идет и о покрытии допинговых нарушений.

Несмотря на вердикт комиссии, тяжелой атлетике пока не грозит исключение из программы Олимпийских игр. МОК заявил, что продолжит поддерживать новое руководство IWF в его стремлении к реформированию.