Ведущие легкоатлеты РФ призвали руководство ВФЛА выплатить в сроки долг World Athletics

"Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведет к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх, - подчеркивается в заявлении. - Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдет выход, и нам не придется обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса".

"За три недели до дедлайна [выплаты ВФЛА долга World Athletics] создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио, - говорится в заявлении спортсменов. - Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса.

World Athletics 12 марта опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса (ANA) будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае, как сообщили в организации, российские легкоатлеты не будут допущены до международных соревнований.

Прыгунья в высоту Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019) и двукратной чемпионкой Европы (2014, 2018). Она является единственной в истории российской легкой атлетики и мировых прыжков в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин) четырехкратной победительницей общего зачета Бриллиантовой лиги (2014, 2017, 2018, 2019).

Шубенков - чемпион мира 2015 года, также на его счету на мировых первенствах две серебряные награды (2017, 2019) и бронзовая медаль (2013) в беге на 110 м с барьерами. Помимо этого, он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014) и обладателем серебряной медали континентального первенства (2018). В активе Сидоровой золотая медаль чемпионата мира (2019) и победа на чемпионате Европы (2014) в прыжках с шестом.