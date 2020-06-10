Ведущие легкоатлеты РФ призвали руководство ВФЛА выплатить в сроки долг World Athletics

ТАСС, 10 июня. Ведущие российские легкоатлеты призвали руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в сроки выплатить долг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом говорится в совместном заявлении Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене, опубликованном в Instagram.
"За три недели до дедлайна [выплаты ВФЛА долга World Athletics] создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио, - говорится в заявлении спортсменов. - Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса.
"Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведет к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх, - подчеркивается в заявлении. - Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдет выход, и нам не придется обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса".
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Последние интервью руководства ВФЛА, появившиеся в СМИ, вызывают у нас крайнюю обеспокоенность. За три недели до дедлайна, который установила World Athletics, создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио. Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса. Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведёт к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и, соотвественно, лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх. Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдёт выход, и нам не придётся обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса. С уважением, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене . @iamzykova.ph
World Athletics 12 марта опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса (ANA) будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае, как сообщили в организации, российские легкоатлеты не будут допущены до международных соревнований.
Прыгунья в высоту Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019) и двукратной чемпионкой Европы (2014, 2018). Она является единственной в истории российской легкой атлетики и мировых прыжков в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин) четырехкратной победительницей общего зачета Бриллиантовой лиги (2014, 2017, 2018, 2019).
Шубенков - чемпион мира 2015 года, также на его счету на мировых первенствах две серебряные награды (2017, 2019) и бронзовая медаль (2013) в беге на 110 м с барьерами. Помимо этого, он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014) и обладателем серебряной медали континентального первенства (2018). В активе Сидоровой золотая медаль чемпионата мира (2019) и победа на чемпионате Европы (2014) в прыжках с шестом.