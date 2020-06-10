{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Сроки и место проведения "ВТБ Кубка Кремля" определятся после совещания АTP и WTA 15 июня

Проведение турнира запланировано с 19 по 25 октября в Москве
Глава ФТР Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ФТР Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даты и место проведения турнира "ВТБ Кубок Кремля" будут определены после совещания с участием Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) 15 июня. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Проведение турнира запланировано с 19 по 25 октября в Москве, но как ранее Тарпищев сообщил ТАСС, с большой долей вероятности он будет перенесен с конца октября на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

На эту тему
Тарпищев: сроки проведения теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" будут перенесены

"На данный момент определенно говорить [о месте и сроках турнира] нельзя, - сказал Тарпищев. - Есть много вариантов, но конкретно говорить мы сможем после 15 июня, когда пройдет совещание всех заинтересованных организаций, в том числе с участием ATP и WTA. После этого появится ясность по турнирам, в том числе по "ВТБ Кубку Кремля".

В прошлом году турнир прошел на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве. Победителем в мужском одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев, женском - швейцарка Белинда Бенчич.

Сезон-2020 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент известно, что соревнования могут возобновиться не раньше 1 августа.

Теги
Тарпищев, Шамиль Анвярович"ВТБ Кубок Кремля"
Футбол в России
Тарханов-младший войдет в тренерский штаб футбольного клуба "Енисей"
Ранее Юрий Тарханов работал главным тренером молодежной команды екатеринбургского "Урала" и резервного состава ереванского "Пюника"
Читать полностью