Сроки и место проведения "ВТБ Кубка Кремля" определятся после совещания АTP и WTA 15 июня

Проведение турнира запланировано с 19 по 25 октября в Москве, но как ранее Тарпищев сообщил ТАСС, с большой долей вероятности он будет перенесен с конца октября на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даты и место проведения турнира "ВТБ Кубок Кремля" будут определены после совещания с участием Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) 15 июня. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"На данный момент определенно говорить [о месте и сроках турнира] нельзя, - сказал Тарпищев. - Есть много вариантов, но конкретно говорить мы сможем после 15 июня, когда пройдет совещание всех заинтересованных организаций, в том числе с участием ATP и WTA. После этого появится ясность по турнирам, в том числе по "ВТБ Кубку Кремля".

В прошлом году турнир прошел на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве. Победителем в мужском одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев, женском - швейцарка Белинда Бенчич.

Сезон-2020 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент известно, что соревнования могут возобновиться не раньше 1 августа.