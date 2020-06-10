Российский пилот Исаакян выступит в сезоне ELMS и гонке "24 часа Ле-Мана"

ТАСС, 10 июня. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Матевос Исаакян выступит в сезоне Европейской серии Ле-Ман (ELMS) и примет участие в гонке "24 часа Ле-Мана". Об этом сообщает пресс-служба SMP Racing.

22-летний гонщик присоединится к экипажу польской команды Inter Europol Competitio, его партнерами будут поляк Якуб Смеховский и австриец Рене Биндер.

"Я очень рад присоединиться к экипажу команды Inter Europol Competition и выступить в сезоне ELMS и гонке "24 часа Ле-Мана", - сказал Исаакян. - С удовольствием буду соревноваться вместе с моими старыми знакомыми по Мировой серии, а не против них, как это было раньше, - Рене и Кубой. Думаю, у нас сложится очень сильный экипаж, и я с нетерпением жду, чтобы доказать это на трассе".

Первый этап сезона ELMS пройдет 19 июля во Франции. "24 часа Ле-Мана" пройдут 19-20 сентября.