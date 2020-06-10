СМИ: товарищеский матч МЮ - "Сток Сити" отменен из-за коронавируса у тренера гостей

ТАСС, 10 июня. йТоварищеская встреча между английскими футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити" отменена из-за заражения коронавирусом главного тренера гостей Майкла О'Нила. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Встреча должна была пройти в тренировочном центре "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что О'Нил будет работать дистанционно до тех пор, пока не выздоровеет. "Сток Сити" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.