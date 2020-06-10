Международный олимпийский комитет осудил проявления расизма

ТАСС, 10 июня. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил осуждение расизму. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В заявлении МОК отмечает, что принципы равенства являются одним из основополагающих элементов олимпийского движения, отраженном в Олимпийской хартии.

"Пользование правами и свободами, изложенными в Олимпийской хартии, должны обеспечиваться без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, собственности, рождения", - говорится в сообщении.

"Исполнительный комитет МОК поддерживает инициативу комиссии спортсменов МОК по изучению различных способов выражения олимпийцами своей поддержки принципов, закрепленных в Олимпийской хартии, в том числе во время Олимпийских игр", - сообщает пресс-служба.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер в больнице. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании, уволены, им предъявлены обвинения. Вслед за США акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола начались во многих странах.