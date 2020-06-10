FIBA и НБА не планируют оспаривать даты проведения олимпийского турнира

ТАСС, 10 июня. Международная федерация баскетбола (FIBA) и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не намерены оспаривать даты проведения олимпийского турнира на Играх в Токио. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.

"Мы постоянно общаемся с FIBA, и они как раз и общаются с НБА. И обе эти организации заинтересованы в том, чтобы не оспаривать даты Олимпиады. Они должны достигнуть договоренности", - сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. По этой же причине были приостановлено проведение турниров под эгидой FIBA, некоторые соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год. Регулярный чемпионат НБА также был приостановлен, организация намерена возобновить сезон в конце июля.