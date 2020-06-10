Okko покажет турнир MLS, на котором будет разыграна путевка в Лигу чемпионов КОНКАКАФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет матчи турнира Главной футбольной лиги MLS is Back, на котором будет разыграна путевка в Лигу чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе интернет-сервиса.

Также сервис будет транслировать матчи прерванного чемпионата Англии, который возобновится 17 июня.

Турнир MLS is Back пройдет с 8 июля по 11 августа во Флориде, 26 команд будут распределены на шесть групп, в ходе группового этапа команды проведут по три матча за 16 дней. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших клуба, занявших третье место, выйдут в 1/8 финала. В матчах плей-офф при ничейном счете соперники будут определять сильнейшего в серии пенальти без дополнительного времени.

Все набранные очки будут засчитаны в турнирной таблице регулярного сезона MLS, а победитель получит право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2021 года. Регулярный сезон MLS, в котором на данный момент сыграно два тура, планируется возобновить после турнира.