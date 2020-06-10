Исполком МОК одобрил лишение легкоатлетки Каниськиной серебряной медали Олимпиады-2012

ТАСС, 10 июня. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали Игр 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе в Лондоне. Об этом сообщает МОК.

В среду исполком МОК утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх 2012, 2014 и 2016 годов. Каниськина на Играх 2012 года завоевала серебряную медаль на дистанции 20 км, но позднее была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009 года по октябрь 2012 года. В июне 2016 года она вернула медаль в МОК.

Пятое место в спортивной ходьбе на дистанции 20 км на Играх в Лондоне заняла россиянка Анися Кирдяпкина, однако она также была дисквалифицирована на основании аномальных данных паспорта крови. Результаты спортсменки, достигнутые в период с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года, были аннулированы.

Также исполком МОК утвердил перераспределение итоговых мест хоккейного турнира среди женщин на Играх в Сочи 2014 года. Тогда сборная России заняла шестое место, однако позднее дисциплинарная комиссия МОК под руководством швейцарца Дениса Освальда вынесла решение о наказании хоккеисток и аннулировании результата российской команды.

Каниськиной 35 лет, она является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года, в ее активе также золотая медаль чемпионата мира (2007) и серебряная награда первенства Европы (2006).