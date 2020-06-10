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Футбол в Англии

Во втором дивизионе чемпионата Англии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Имена заразившихся и их клубная принадлежность не сообщаются

ТАСС, 10 июня. Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в клубах Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

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Тестирование прошли 1 192 игрока и сотрудника 24 клубов. Имена заразившихся и их клубная принадлежность не приводятся.

Программа тестирования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о результатах EFL будет информировать каждую среду. В общей сложности коронавирус был выявлен у 20 человек. Ранее "Халл", "Блэкберн" и "Фулхэм" сообщали, что представители их клубов были инфицированы.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс". 31 мая лига объявила, что сезон возобновится 20 июня при разрешении на проведение игр местных властей.

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