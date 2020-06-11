Проведение спортивных мероприятий в Японии строго регламентируют из-за пандемии

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Власти Японии разработали специальный регламент для проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии коронавируса, который подразумевает ограничения на посещение стадионов и принятие различных мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Управлении по делам спорта при Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

"Что касается проведения спортивных мероприятий, то нами был разработан регламент, который нацелен на предотвращение распространения коронавируса. В частности, организаторы должны принять ряд мер, включающий в себя сокращение количества мест на спортивных объектах, обеспечение соблюдения социальной дистанции между людьми и т.д.", - отметили в ведомстве. Кроме того, помимо самого регламента, проведение спортивных соревнований должно осуществляться в соответствии с требованиями местных властей, поскольку ситуация с коронавирусом отличается в зависимости от префектуры.

Матчи национальной бейсбольной лиги в Японии возобновятся с 19 июня, а футбольной - с 4 июля. Тем не менее поначалу они будут проходить без зрителей. Допуск посетителей на стадионы планируется открывать постепенно, однако максимальная заполняемость не должна превышать 50% от вместимости того или иного объекта.

Разработанные правила включают в себя требования к зрителям и работникам объектов носить маски, пользоваться антисептиками. При входе зрителям могут измерять температуру. Кассы и другие места, где возможен прямой контакт между людьми, будут затянуты полиэтиленовой пленкой для снижения риска заражения. Также везде, где могут скапливаться очереди, на полу нанесут специальную разметку, чтобы люди не стояли слишком близко друг к другу.

Японские власти рекомендуют зрителям не разговаривать громко во время просмотра соревнований, а в случае появления симптомов коронавируса в течение двух недель после посещения спортивного мероприятия им следует уведомить об этом организаторов. Таким образом предполагается предотвращать возможное появление крупных очагов распространения инфекции.

Требования к спортсменам включают в себя в первую очередь постоянный мониторинг состояния здоровья, особенно за две недели до и после соревнований, а также измерение температуры непосредственно перед ними. Как отметили в спортивном ведомстве, многие атлеты испытывали ряд проблем из-за закрытия спортивных объектов и отсутствия возможности нормально тренироваться. Это касается не только физической формы, но и морального состояния.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. По последним данным, в Японии число зараженных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 18 тыс. Зафиксировано 935 летальных исходов. При этом 16 тыс. выздоровели, около 90 находятся в тяжелом состоянии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.