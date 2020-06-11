СМИ: решающие матчи футбольной Лиги Европы могут пройти в Германии

ТАСС, 11 июня. Встречи розыгрыша футбольной Лиги Европы сезона-2019/20, начиная с четвертьфинальной стадии, могут пройти в формате мини-турнира во Франкфурте (Германия). Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой телеканал ESPN.

Плей-офф Лиги Европы был прерван на стадии 1/8 финала в марте из-за пандемии коронавируса. Практически все пары успели провести первые матчи, не сыграли между собой только итальянский "Интер" и испанский "Хетафе". Финал турнира должен был пройти 27 мая в польском Гданьске. Теперь главной ареной станет Eintracht Commerzbank Arena.

По информации источника, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит план действий на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с последствиями пандемии коронавируса, из-за которых может потребоваться перенос решающих встреч. С четвертьфинальной стадии розыгрыш планируют провести в формате мини-турнира во Франкфурте, так как город обладает всей необходимой инфраструктурой и сможет разместить восемь команд. Ранее Франкфурт претендовал на право принять матчи Лиги чемпионов, однако, по информации газеты Bild, уступил португальскому Лиссабону.

Решение о месте и формате проведения оставшейся части обоих турниров должно быть принято на заседании исполкома УЕФА. Оно состоится 17 июня.