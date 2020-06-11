{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

СМИ: решающие матчи футбольной Лиги Европы могут пройти в Германии

Встречи будут проводиться с четвертьфинальной стадии во Фракнуфурте в формате мини-турнира
Описание
© EPA-EFE​/ALEXANDRE DIMOU

ТАСС, 11 июня. Встречи розыгрыша футбольной Лиги Европы сезона-2019/20, начиная с четвертьфинальной стадии, могут пройти в формате мини-турнира во Франкфурте (Германия). Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой телеканал ESPN.

Плей-офф Лиги Европы был прерван на стадии 1/8 финала в марте из-за пандемии коронавируса. Практически все пары успели провести первые матчи, не сыграли между собой только итальянский "Интер" и испанский "Хетафе". Финал турнира должен был пройти 27 мая в польском Гданьске. Теперь главной ареной станет Eintracht Commerzbank Arena.

По информации источника, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит план действий на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с последствиями пандемии коронавируса, из-за которых может потребоваться перенос решающих встреч. С четвертьфинальной стадии розыгрыш планируют провести в формате мини-турнира во Франкфурте, так как город обладает всей необходимой инфраструктурой и сможет разместить восемь команд. Ранее Франкфурт претендовал на право принять матчи Лиги чемпионов, однако, по информации газеты Bild, уступил португальскому Лиссабону.

Решение о месте и формате проведения оставшейся части обоих турниров должно быть принято на заседании исполкома УЕФА. Оно состоится 17 июня.

Летние неолимпийские виды спорта
Федерация регби России выявила случаи заражения коронавирусом перед стартом чемпионата
Ранее стало известно, что регламент проведения чемпионата России по регби согласован с Роспотребнадзором
Читать полностью