Артемьев: резервный фонд Федерации регби России составляет 200 млн рублей

"Сама федерация практически ничего не потеряла, - сказал Артемьев. - Наш бюджет, сумма которого около 2 млрд рублей, составляют около 60 спонсоров. Самый крупный из них дает примерно 100 млн рублей в год, такая диверсификация позволяет быть более устойчивыми в сложных экономических условиях. Только два спонсора из 60 вполовину сократили финансирование, это означало в одном случае уменьшение с 40 до 20 млн рублей, в другом - с 50 млн до 30 млн".

"При двухмиллиардном бюджете это небольшие потери. Плюс у нас есть резервный фонд, который составляет порядка 200 млн рублей с лишним. Даже те расходы, которые у нас идут дополнительно по коронавирусу, мы компенсируем за счет резервного фонда. Наши соревнования не пострадают", - добавил собеседник агентства.

В среду Роспотребнадзор согласовал регламент проведения чемпионата России по регби, заполняемость трибун не должна превышать 10%. Сезон стартует 18 июня. Каждая команда проведет по девять матчей в турнире. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие первое и второе места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы чемпионата России пройдут до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.