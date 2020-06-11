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Артемьев: резервный фонд Федерации регби России составляет 200 млн рублей

По словам председателя высшего совета ФРР, бюджет организации составляют около 60 спонсоров
Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) обладает резервным фондом, который составляет порядка 200 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

"Сама федерация практически ничего не потеряла, - сказал Артемьев. - Наш бюджет, сумма которого около 2 млрд рублей, составляют около 60 спонсоров. Самый крупный из них дает примерно 100 млн рублей в год, такая диверсификация позволяет быть более устойчивыми в сложных экономических условиях. Только два спонсора из 60 вполовину сократили финансирование, это означало в одном случае уменьшение с 40 до 20 млн рублей, в другом - с 50 млн до 30 млн".

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"При двухмиллиардном бюджете это небольшие потери. Плюс у нас есть резервный фонд, который составляет порядка 200 млн рублей с лишним. Даже те расходы, которые у нас идут дополнительно по коронавирусу, мы компенсируем за счет резервного фонда. Наши соревнования не пострадают", - добавил собеседник агентства.

В среду Роспотребнадзор согласовал регламент проведения чемпионата России по регби, заполняемость трибун не должна превышать 10%. Сезон стартует 18 июня. Каждая команда проведет по девять матчей в турнире. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие первое и второе места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы чемпионата России пройдут до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.

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