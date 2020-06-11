Определены сроки проведения финалов детского хоккейного турнира "Золотая шайба"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первый финальный турнир всероссийского детского хоккейного турнира "Золотая шайба" пройдет 21 августа в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В финальном турнире в Волгограде примут участие команды младшей группы (10-12 лет), соревнования пройдут с 21 по 28 августа. Средняя группа (13-14 лет) проведет финальный турнир в Салавате (Республика Башкортостан) с 23 по 30 сентября. Старшая группа (15-17 лет) разыграет главный приз в Смоленске с 11 по 18 сентября. Финал соревнований среди команд юношей младшей возрастной группы (2009-2010 годов рождения) пройдет в Перми с 10 по 17 сентября, в нем примут участие 16 команд. Вызовы на участие в финальных соревнованиях будут направлены командам после согласования окончательных сроков проведения, но не позднее чем за 60 дней до начала мероприятия.

Для восьми команд-победительниц второго этапа соревнований в регионах России, которые из-за пандемии коронавируса не смогли принять участие в марте в межрегиональных отборочных турнирах, будут проведены два дополнительных отборочных турнира в Перми в период с 6 по 10 сентября. Команды, занявшие первые три места в финальных турнирах, получат право представлять Россию на международном турнире "Золотая шайба" имени Анатолия Тарасова, который пройдет с 3 по 11 декабря в Калининграде.

Турнир "Золотая шайба" был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд. Основателем и председателем клуба "Золотая шайба" на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов, в настоящее время президентом этого клуба является его внук Алексей Тарасов.

Турнир представляет собой соревнования среди юных хоккеистов от 10 до 15 лет, которые разделены на три возрастные группы, и проходит в три этапа: первый - на уровне муниципальных образований (город, село), второй - на уровне субъектов РФ, третий, финальный этап проводится среди команд-победительниц. В "Золотой шайбе" принимают участие только дворовые команды. В разное время в турнире участвовали такие хоккеисты, как Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.