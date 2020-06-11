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Мировой футбол

ФИФА временно разрешила футболистам выступать за три клуба за сезон

Также ФИФА позволила национальным федерациям проводить первый этап лицензирования клубов на следующий сезон по ходу текущего

ТАСС, 11 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба за один сезон. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков футболист в рамках одной национальной федерации может быть заявлен на протяжении 12 месяцев спортивного сезона только за одну команду.

"Во избежание каких-либо опасений, связанных с возможной безработицей у игроков, футболистам разрешается регистрироваться в трех клубах, и им дается право выступать в официальных играх за три клуба по ходу одного сезона", - говорится в сообщении.

Также ФИФА позволила национальным федерациям проводить первый этап лицензирования клубов и планирование календаря на следующий сезон по ходу текущего, чтобы завершить нынешние чемпионаты в первоначальных составах.

ФИФА с целью предоставления финансовой поддержки сторонам, участвующим в спорах в ФИФА, в период с 10 июня по 31 декабря не будет требовать уплату издержек и процедурных расходов.

Отмечается, что временные изменения вступают в силу незамедлительно.

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