ESPN: НБА планирует возобновить сезон 30 июля

ТАСС, 11 июня. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует возобновить прерванный из-за пандемии сезон на день раньше запланированного срока - 30 июля. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

"Источники сообщают, что НБА планирует возобновить сезон немного раньше, 30 июля", - написал Войнаровски.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство НБА 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет Disney World в Орландо (штат Флорида).