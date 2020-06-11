{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

ESPN: НБА планирует возобновить сезон 30 июля

Первые матчи могут пройти на день раньше запланированной даты

ТАСС, 11 июня. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует возобновить прерванный из-за пандемии сезон на день раньше запланированного срока - 30 июля. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

На эту тему

"Источники сообщают, что НБА планирует возобновить сезон немного раньше, 30 июля", - написал Войнаровски.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство НБА 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет Disney World в Орландо (штат Флорида).

КХЛ
Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Гуськов вошел в состав правления лиги
Также в состав правления включен вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков
Читать полностью