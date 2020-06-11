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Times: клубы АПЛ разместят на форме надпись Black Lives Matter вместо фамилий игроков

Акция будет длиться на протяжении первого тура после возобновления чемпионата
Рахим Стерлинг EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Рахим Стерлинг
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 11 июня. Клубы чемпионата Англии по футболу заменят фамилии на форме футболистов надписью Black Lives Matter ("Жизни черных важны") при согласии игроков. Об этом сообщает газета Times.

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По информации издания, решение было в среду поддержано руководителями всех клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Акция будет действовать на протяжении первого после возобновления тура чемпионата. Предполагается, что Международная федерация футбола (ФИФА) возражений иметь не будет.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка после 29 матчей.

Во многих странах проходят акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола после смерти в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер в больнице.

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