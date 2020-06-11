Times: клубы АПЛ разместят на форме надпись Black Lives Matter вместо фамилий игроков

ТАСС, 11 июня. Клубы чемпионата Англии по футболу заменят фамилии на форме футболистов надписью Black Lives Matter ("Жизни черных важны") при согласии игроков. Об этом сообщает газета Times .

По информации издания, решение было в среду поддержано руководителями всех клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Акция будет действовать на протяжении первого после возобновления тура чемпионата. Предполагается, что Международная федерация футбола (ФИФА) возражений иметь не будет.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка после 29 матчей.

Во многих странах проходят акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола после смерти в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер в больнице.