ВФЛА приняла решение не лишать олимпийского чемпиона Клюгина тренерской лицензии

ТАСС, 11 июня. Бюро президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приняло решение не лишать тренерской лицензии олимпийского чемпиона 2000 года в прыжках в высоту Сергея Клюгина за сотрудничество с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Пресс-служба ВФЛА сообщила 4 июня, что пять тренеров по легкой атлетике, работавших с более чем одним дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил спортсменом на протяжении двух последних лет, могут быть лишены тренерских лицензий согласно новому положению федерации по лицензированию тренеров. В числе этих специалистов были Сергей и Виктория Клюгины, работавшие в свое время с Уховым и Школиной. Этим тренерам ВФЛА до принятия решения предоставила возможность дать объяснения касательно данной ситуации.

10 июня бюро президиума ВФЛА приняло решение не отзывать тренерскую лицензию у Клюгиных и Ольги Шемигон. В то же время на 2 года отозвана лицензия у тренера Елены Поповой (дисквалифицированные спортсмены - Андрей Белоконь, Валентина Галимова). Данное решение может быть обжаловано специалистом в президиуме ВФЛА в течение месяца с момента уведомления.

Вопрос лишения тренерской лицензии Натальи Хрущелевой (дисквалифицированные спортсмены - Рудольф Верховых, Андрей Исайчев, Анна Князева, Александра Степанова) будет рассмотрен на следующем заседании бюро президиума после получения соответствующих объяснений от специалиста.

"Решение президиума о сохранении и отзыве лицензий было принято голосованием после того, как члены бюро рассмотрели все обстоятельства дел в отношении данных специалистов - протоколы соревнований, объяснительные письма специалистов, детали положения ВФЛА о лицензировании (действующее и документ, имевший силу в 2019 году). Решение взвешенное, полностью соответствующее букве закона. Мне вполне понятна реакция легкоатлетической общественности и резонанс, который получило предыдущее промежуточное решение бюро. Могу предположить, что просто были сделаны преждевременные выводы", - приводит пресс-служба комментарий президента ВФЛА Евгения Юрченко.

Дисквалификация Ухова и Школиной

Ухов выиграл Игры-2012, Школина заняла первое место на чемпионате мира 2013 года в Москве. Оба спортсмена были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом зимой 2019 года на основании показаний Григория Родченкова, результаты их выступлений на Олимпиаде-2012 и чемпионате мира - 2013 были аннулированы. Ухов и Школина подали апелляции, слушания состоялись в начале марта, но судьи пока не приняли окончательного решения.