Каргинов: гонщики уже привыкли к нововведению с роуд-буками на ралли "Дакар"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Спортсмены уже адаптировались к новым правилам выдачи роуд-буков на ралли-марафоне "Дакар". Такое мнение ТАСС в четверг высказал пилот российской команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов, победитель последнего ралли-марафона.

По правилам "Дакара", экипажи получают роуд-буки только перед стартом этапа гонки. На последнем ралли-марафоне это нововведение было опробовано на части дистанции.

"Из особенностей ралли [в 2021 году] - будет более ранний старт, 3 января. Финиш - 15 января, плюс день отдыха, итого - 11 спортивных дней, - рассказал Каргинов. - Еще одна особенность - роуд-буки будут выдавать ежедневно перед стартом. Но к этому мы тоже чуть-чуть адаптировались и понимаем, что это такое".

Ралли-марафон "Дакар" состоится в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В 2020 году Каргинов второй раз стал победителем "Дакара". Дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" рекордные 17 раз становились победителями ралли-рейда.