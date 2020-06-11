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Ралли Дакар

Каргинов считает, что новая категория ралли "Дакар" привлечет многих участников

В следующем ралли-рейде появится категория "Классика "Дакара"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Появление категории "Классика "Дакара" на ралли-марафоне "Дакар-2021" привлечет многих гонщиков. Такое мнение ТАСС в четверг высказал пилот российской команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов, победитель последнего ралли-марафона.

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"Дакар" пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Одним из нововведений станет категория "Классика "Дакара". В этой категории смогут соревноваться гонщики на машинах тех моделей, которые участвовали в ралли-марафоне ранее и были сконструированы до 2000 года.

"Очень здорово, что появится такой класс, думаю, будет много желающих поучаствовать и проверить технику тех лет, - считает Каргинов. - У нас в музее тоже есть модели предыдущих поколений, очень давних лет. Иногда мы садимся за руль, пробуем на них ездить и видим, как шагнул прогресс в технике".

В 2020 году Каргинов второй раз стал победителем "Дакара". Дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" рекордные 17 раз становились победителями ралли-рейда.

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