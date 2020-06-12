СМИ: ван Дейк отказался переходить в ПСЖ и подпишет новый контракт с "Ливерпулем"

ТАСС, 12 июня. Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отказался переходить во французский "Пари Сен-Жермен" и подпишет новый контракт с нынешним клубом. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

По информации источника, ван Дейк подпишет новый контракт с английским клубом после окончания сезона. Соглашение будет рассчитано на пять лет. За это время игрок заработает 57 млн фунтов стерлингов. Официально о продлении контракта объявят в июле.

Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом "Ливерпуля". По текущему контракту он получает 180 тыс. фунтов стерлингов в неделю, а по новому соглашению его зарплата составит 220 тыс. фунтов стерлингов. Сообщается, что защитник отказался переходить в ПСЖ, который был готов платить голландцу 280 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году за 75 млн фунтов стерлингов, став на тот момент самым дорогим защитником в истории, также он выступал за голландский "Гронинген" и шотландский "Селтик". В прошлом сезоне ван Дейк в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии. Он стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, а также был признан лучшим защитником Лиги чемпионов.