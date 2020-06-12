Более половины спонсоров Олимпиады не уверены, что будут финансировать Игры в 2021 году

ТАСС, 12 июня. Более половины спонсоров Олимпийских игр в Токио еще не определились с тем, будут ли они финансировать Игры в 2021 году. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на японский телеканал NHK.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Согласно опросу источника, многие компании обеспокоены возможным сокращением зрительской аудитории из-за ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, проведение Олимпийских игр не зависит от выпуска вакцины. Тем не менее многие компании не уверены, что Игры состоятся в установленные сроки. 68% опрошенных отметили, что перенос Олимпиады на год в условиях пандемии сильно отразился на финансовом благополучии спонсоров Игр в Токио.

10 июня организаторы Олимпиады в Токио приняли решение в пользу упрощенного формата Игр. Проведение соревнований запланировано на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.