"Урал" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России по футболу со зрителями

ТАСС, 12 июня. Руководство Свердловской области разрешило екатеринбургскому футбольному клубу "Урал" проведение домашних матчей в присутствии не более 10% зрителей от вместимости арены. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместимость "Екатеринбург-Арены" составляет 35 тыс. зрителей, таким образом, на каждом домашнем матче "Урала" смогут присутствовать около 3 500 болельщиков. Посетить матчи смогут все владельцы сезонных абонементов. Также доступ на стадион будет открыт всем владельцам билетов на матч "Урал" - "Рубин" (Казань), который пройдет 20 июня в рамках 23-го тура чемпионата России, который возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Урал" занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 25 очков в 22 матчах. "Рубин" идет 14-м, имея в активе 23 очка после 22 встреч.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновится 19 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен, при этом на трибунах смогут присутствовать только болельщики хозяев.